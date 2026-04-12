Erste Schätzungen: NS Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NS Solutions gibt voraussichtlich am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 48,89 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 36,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 108,14 Milliarden JPY – ein Plus von 10,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NS Solutions 98,01 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 165,09 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 147,84 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 384,18 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 338,30 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at