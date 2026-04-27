Erste Schätzungen: NSK gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NSK stellt voraussichtlich am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,156 USD. Dies würde einer Verringerung von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NSK 0,180 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 21,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,59 Milliarden USD gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,543 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 5,80 Milliarden USD, gegenüber 5,23 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at