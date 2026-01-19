NSK Aktie
WKN: 853685 / ISIN: JP3720800006
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NSK legt Quartalsergebnis vor
NSK wird voraussichtlich am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 6,34 JPY. Im Vorjahresquartal waren 4,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 237,04 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 18,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NSK einen Umsatz von 199,28 Milliarden JPY eingefahren.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 36,75 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 21,78 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 888,37 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 796,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
