Erste Schätzungen: NSK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NSK veröffentlicht voraussichtlich am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,081 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,52 Milliarden USD – ein Plus von 16,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NSK 1,31 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,472 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,290 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 5,71 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at