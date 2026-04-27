Erste Schätzungen: NSK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NSK lädt voraussichtlich am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 12,18 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,35 Prozent verringert. Damals waren 13,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,87 Prozent auf 249,42 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,59 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 21,78 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 910,02 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 796,67 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at