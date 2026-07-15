Erste Schätzungen: NSK vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NSK lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NSK die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,176 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 15,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,57 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,794 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,46 Milliarden USD, gegenüber 6,05 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at