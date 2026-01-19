NTN Aktie
Erste Schätzungen: NTN legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NTN wird sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,13 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NTN -11,550 JPY je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 203,67 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 201,57 Milliarden JPY umgesetzt.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -4,219 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -44,900 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 810,80 Milliarden JPY, gegenüber 825,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
