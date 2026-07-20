NTN Aktie

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WKN: 854088 / ISIN: JP3165600002

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NTN stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NTN wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 8,50 JPY. Im Vorjahresquartal waren 2,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll NTN 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 208,30 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NTN 199,04 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 25,41 JPY, gegenüber 23,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 827,00 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 826,34 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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