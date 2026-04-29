NTN Aktie
WKN: 854088 / ISIN: JP3165600002
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NTN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NTN lädt voraussichtlich am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -7,945 JPY aus. Im Vorjahresquartal waren -29,340 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 208,48 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210,07 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,494 JPY im Vergleich zu -44,900 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 812,48 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 825,59 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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