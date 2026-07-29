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WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nu präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nu stellt voraussichtlich am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten schätzen, dass Nu für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,198 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nu in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,39 Milliarden USD im Vergleich zu 3,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,844 USD im Vergleich zu 0,590 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 22,33 Milliarden USD, gegenüber 14,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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