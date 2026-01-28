Erste Schätzungen: Nu Skin Enterprises präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nu Skin Enterprises Aktie
Nu Skin Enterprises äußert sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Nu Skin Enterprises im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,730 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nu Skin Enterprises in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 382,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 445,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -2,950 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,50 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,73 Milliarden USD waren.
