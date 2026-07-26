Nu Skin Enterprises Aktie
WKN: 903911 / ISIN: US67018T1051
|
26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nu Skin Enterprises präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nu Skin Enterprises äußert sich voraussichtlich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,200 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 345,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 386,1 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie, gegenüber 3,18 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,43 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nu Skin Enterprises Inc. A
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nu Skin Enterprises präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Nu Skin Enterprises präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Nu Skin Enterprises stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.02.26