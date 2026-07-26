Erste Schätzungen: Nu Skin Enterprises präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nu Skin Enterprises äußert sich voraussichtlich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,200 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 345,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 386,1 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie, gegenüber 3,18 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,43 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at