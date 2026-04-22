Erste Schätzungen: Nu Skin Enterprises stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nu Skin Enterprises wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,150 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nu Skin Enterprises 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Nu Skin Enterprises mit einem Umsatz von insgesamt 329,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,54 Prozent verringert.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 1,00 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 1,43 Milliarden USD, gegenüber 1,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at