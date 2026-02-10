Erste Schätzungen: Nu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nu wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,191 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,90 Milliarden USD – ein Plus von 43,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nu 2,71 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,610 USD, gegenüber 0,410 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 13,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at