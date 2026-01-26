Erste Schätzungen: Nucleus Software Exports veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nucleus Software Exports präsentiert voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 15,10 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nucleus Software Exports 13,28 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 10,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,27 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,06 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 62,90 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 61,40 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 9,00 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 8,32 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at