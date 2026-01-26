Nucleus Software Exports Aktie

Nucleus Software Exports für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C3H9 / ISIN: INE096B01018

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nucleus Software Exports veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nucleus Software Exports präsentiert voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 15,10 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nucleus Software Exports 13,28 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 10,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,27 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,06 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 62,90 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 61,40 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 9,00 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 8,32 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nucleus Software Exports Ltd Dematerialised

Analysen zu Nucleus Software Exports Ltd Dematerialised

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Nucleus Software Exports Ltd Dematerialised 883,75 -2,62% Nucleus Software Exports Ltd Dematerialised

