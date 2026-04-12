Erste Schätzungen: Nucor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nucor wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,82 USD je Aktie gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,83 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nucor für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,88 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,41 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,52 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 36,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 32,49 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at