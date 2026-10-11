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11.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nucor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nucor wird voraussichtlich am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,75 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,63 USD erwirtschaftet worden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 26,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,52 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nucor für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,81 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,06 USD, gegenüber 7,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 40,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 32,49 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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