Erste Schätzungen: Nucor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nucor äußert sich voraussichtlich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD gegenüber 1,22 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 12,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,93 Milliarden USD gegenüber 7,08 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,06 USD, gegenüber 8,46 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 32,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 30,73 Milliarden USD generiert wurden.

