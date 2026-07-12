Erste Schätzungen: Nucor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nucor wird sich voraussichtlich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,42 USD. Dies würde einem Zuwachs von 70,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nucor 2,60 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 19,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 10,14 Milliarden USD gegenüber 8,46 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,52 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 38,76 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 32,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at