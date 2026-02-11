Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nuscale Power wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nuscale Power für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,154 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 74,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,6 Millionen USD gegenüber 34,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,220 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,470 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 41,3 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 37,1 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at