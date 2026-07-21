Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse

Nuscale Power wird sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nuscale Power für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,133 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,579 USD im Vergleich zu -2,170 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 43,4 Millionen USD, gegenüber 31,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at