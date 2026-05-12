Erste Schätzungen: Nutanix A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nutanix A wird voraussichtlich am 27.05.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,355 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nutanix A in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 686,4 Millionen USD im Vergleich zu 639,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,83 USD aus. Im Vorjahr waren 0,650 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 2,82 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at