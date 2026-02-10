Erste Schätzungen: Nutanix A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nutanix A wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,438 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nutanix A noch 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 710,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 654,7 Millionen USD umgesetzt.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,80 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,84 Milliarden USD, gegenüber 2,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at