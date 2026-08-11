Erste Schätzungen: Nutanix A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nutanix A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,488 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 738,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 653,3 Millionen USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD, gegenüber 0,650 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 2,83 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,54 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at