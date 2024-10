Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nutrien (Ex Potash Agrium) wird voraussichtlich am 06.11.2024 die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

16 Analysten schätzen, dass Nutrien (Ex Potash Agrium) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,651 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 CAD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,20 Prozent auf 7,24 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,55 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,88 CAD im Vergleich zu 3,42 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 35,38 Milliarden CAD, gegenüber 39,22 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

