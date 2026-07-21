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WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nutrien (Ex Potash Agrium) gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,89 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,48 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Nutrien (Ex Potash Agrium) nach den Prognosen von 14 Analysten 14,86 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,45 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,84 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,51 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 39,37 Milliarden CAD, gegenüber 37,57 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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