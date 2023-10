Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nutrien (Ex Potash Agrium) wird voraussichtlich am 01.11.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,911 CAD. Dies würde einer Verringerung von 73,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nutrien (Ex Potash Agrium) 3,45 CAD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 29,88 Prozent auf 7,69 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Nutrien (Ex Potash Agrium) noch 10,96 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,10 CAD, gegenüber 17,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 38,74 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 49,79 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at