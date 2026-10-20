Nutrien Aktie
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse
Nutrien (Ex Potash Agrium) wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,22 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,32 CAD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,07 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,27 Milliarden CAD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,90 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,51 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,86 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 37,57 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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