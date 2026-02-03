Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nutrien (Ex Potash Agrium) wird sich voraussichtlich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 CAD gegenüber 0,320 CAD im Vorjahresquartal.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,10 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nutrien (Ex Potash Agrium) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,48 Milliarden CAD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,41 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,86 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 36,74 Milliarden CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 35,58 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at