Erste Schätzungen: Nuveen Churchill Direct Lending gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nuveen Churchill Direct Lending wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,390 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nuveen Churchill Direct Lending nach den Prognosen von 3 Analysten 46,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,30 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 185,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 201,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at