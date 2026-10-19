Nuveen Churchill Direct Lending Aktie
WKN DE: A3ELKH / ISIN: US67090S1087
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nuveen Churchill Direct Lending legt Quartalsergebnis vor
Nuveen Churchill Direct Lending wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,386 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 43,7 Millionen USD gegenüber 52,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 16,93 Prozent.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,30 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 178,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 201,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuveen Churchill Direct Lending Corp Registered Shs
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Nuveen Churchill Direct Lending legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Nuveen Churchill Direct Lending verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Nuveen Churchill Direct Lending gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuveen Churchill Direct Lending Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nuveen Churchill Direct Lending Corp Registered Shs
|10,38
|-2,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.