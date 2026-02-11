Erste Schätzungen: Nuveen Churchill Direct Lending mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nuveen Churchill Direct Lending wird voraussichtlich am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,426 USD aus. Im letzten Jahr hatte Nuveen Churchill Direct Lending einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 45,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 49,6 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD, gegenüber 2,26 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 207,4 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 210,8 Millionen USD generiert worden waren.

