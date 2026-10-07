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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Nuvoco Vistas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nuvoco Vistas stellt voraussichtlich am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,20 INR aus. Im letzten Jahr hatte Nuvoco Vistas einen Gewinn von 1,02 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 27,19 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 10,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nuvoco Vistas einen Umsatz von 24,58 Milliarden INR eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13,86 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,07 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 126,00 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 112,77 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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