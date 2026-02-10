Erste Schätzungen: NVIDIA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NVIDIA wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 48 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,52 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,79 Prozent erhöht. Damals waren 0,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 52 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 65,56 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 66,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 39,33 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 62 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,68 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,94 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 62 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 213,37 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 130,50 Milliarden USD waren.

