Erste Schätzungen: NVIDIA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NVIDIA wird sich voraussichtlich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 40 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden.

44 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 96,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 46,74 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 91,91 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 47 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,00 USD aus. Im Vorjahr waren 4,90 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 58 Analysten im Durchschnitt 393,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 215,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at