NVR Aktie
WKN: 888265 / ISIN: US62944T1051
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: NVR gewährt Anlegern Blick in die Bücher
NVR stellt voraussichtlich am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 103,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 112,33 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,79 Prozent auf 2,59 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 359,05 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 436,55 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,41 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,10 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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