NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|
18.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NXP Semiconductors gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NXP Semiconductors stellt voraussichtlich am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
24 Analysten schätzen, dass NXP Semiconductors für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,30 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,95 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 25 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,04 Prozent auf 3,30 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,78 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 9,84 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 12,24 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 12,61 Milliarden USD waren.
