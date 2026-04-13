Erste Schätzungen: NXP Semiconductors legt Quartalsergebnis vor

NXP Semiconductors lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass NXP Semiconductors im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,93 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NXP Semiconductors in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 3,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,95 USD, gegenüber 8,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten auf durchschnittlich 13,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,27 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at