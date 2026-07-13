Erste Schätzungen: NXP Semiconductors legt Quartalsergebnis vor

NXP Semiconductors lädt voraussichtlich am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NXP Semiconductors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,76 USD in den Büchern gestanden.

NXP Semiconductors soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,45 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 22 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,73 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 8,00 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,07 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at