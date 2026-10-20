NYAB AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40G6Z / ISIN: SE0022242434
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NYAB Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NYAB Registered lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NYAB Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,016 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 SEK erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 172,2 Millionen EUR, was einem Umsatz von 1,67 Milliarden SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,049 EUR, gegenüber 0,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 613,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,05 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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