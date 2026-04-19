Nyfosa AB Registered shs Aktie
WKN DE: A2N80V / ISIN: SE0011426428
|
19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nyfosa Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nyfosa Registered wird voraussichtlich am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,53 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nyfosa Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 SEK in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nyfosa Registered in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 860,0 Millionen SEK im Vergleich zu 917,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,92 SEK je Aktie, gegenüber 2,45 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,48 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 3,60 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nyfosa AB Registered shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nyfosa Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Nyfosa Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nyfosa AB Registered shs
Aktien in diesem Artikel
|Nyfosa AB Registered shs
|6,59
|1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.