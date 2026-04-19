Erste Schätzungen: Nyfosa Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nyfosa Registered wird voraussichtlich am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,53 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nyfosa Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 SEK in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nyfosa Registered in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 860,0 Millionen SEK im Vergleich zu 917,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,92 SEK je Aktie, gegenüber 2,45 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,48 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 3,60 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at