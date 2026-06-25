Nyfosa AB Registered shs Aktie
WKN DE: A2N80V / ISIN: SE0011426428
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25.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nyfosa Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nyfosa Registered wird voraussichtlich am 10.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,73 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,330 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 3,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 853,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 887,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,87 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,45 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 3,45 Milliarden SEK, gegenüber 3,60 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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