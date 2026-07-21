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WKN DE: A2QCWK / ISIN: BE0974358906

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Nyxoah informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nyxoah wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,387 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 29,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,550 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Nyxoah 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,6 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 464,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nyxoah 1,3 Millionen EUR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,176 EUR aus. Im Vorjahr waren -2,360 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 37,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 10,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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