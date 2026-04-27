Nyxoah Aktie
WKN DE: A2QCWK / ISIN: BE0974358906
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nyxoah mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nyxoah wird sich voraussichtlich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,502 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,600 EUR je Aktie erzielt worden.
Nyxoah soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 475,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,827 EUR, während im vorherigen Jahr noch -2,360 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,1 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,0 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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