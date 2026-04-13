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WKN DE: A2PXK0 / ISIN: US67098H1041

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: O-I Glass legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

O-I Glass wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen, dass O-I Glass für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,221 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,48 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,71 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,840 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,41 Milliarden USD, gegenüber 6,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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