O-I Glass Aktie
WKN DE: A2PXK0 / ISIN: US67098H1041
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: O-I Glass legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
O-I Glass wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,187 USD. Dies würde einer Verringerung von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem O-I Glass 0,190 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,65 Milliarden USD aus – eine Minderung von 0,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte O-I Glass einen Umsatz von 1,65 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,504 USD im Vergleich zu -0,840 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,38 Milliarden USD, gegenüber 6,43 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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