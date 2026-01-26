O-I Glass Aktie
WKN DE: A2PXK0 / ISIN: US67098H1041
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: O-I Glass mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
O-I Glass lässt sich voraussichtlich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird O-I Glass die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,190 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte O-I Glass noch -1,000 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,70 Prozent auf 1,52 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,61 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,690 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 6,43 Milliarden USD, gegenüber 6,53 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
