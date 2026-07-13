Erste Schätzungen: O-I Glass zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

O-I Glass äußert sich voraussichtlich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,264 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,69 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,71 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,17 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,840 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 6,47 Milliarden USD, gegenüber 6,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at