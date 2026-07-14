Erste Schätzungen: O Reilly Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

O Reilly Automotive lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird O Reilly Automotive die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

26 Analysten schätzen, dass O Reilly Automotive für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,863 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 22 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,54 Prozent auf 4,87 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

28 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 19,05 Milliarden USD, gegenüber 17,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at