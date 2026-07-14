O Reilly Automotive Aktie

O Reilly Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: O Reilly Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

O Reilly Automotive lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird O Reilly Automotive die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

26 Analysten schätzen, dass O Reilly Automotive für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,863 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 22 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,54 Prozent auf 4,87 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

28 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 19,05 Milliarden USD, gegenüber 17,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu O Reilly Automotive Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu O Reilly Automotive Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

O Reilly Automotive Inc 76,18 -0,33% O Reilly Automotive Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen