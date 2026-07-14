O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|
14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: O Reilly Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
O Reilly Automotive lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird O Reilly Automotive die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
26 Analysten schätzen, dass O Reilly Automotive für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,863 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 22 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,54 Prozent auf 4,87 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
28 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 19,05 Milliarden USD, gegenüber 17,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu O Reilly Automotive Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: O Reilly Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.07.26
|dailyAktien: O’Reilly Automotive Stores – Kurzfristig stabilisiert (NewsTool)
|
07.07.26
|dailyAktien: O’Reilly Automotive Stores – Kurzfristig stabilisiert (NewsTool)
|
06.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
06.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.07.26
|Starker Wochentag in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
06.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 fester (finanzen.at)
Analysen zu O Reilly Automotive Inc
Aktien in diesem Artikel
|O Reilly Automotive Inc
|76,18
|-0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.