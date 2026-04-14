Erste Schätzungen: O Reilly Automotive legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

O Reilly Automotive präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 25 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,695 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,620 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten ein Plus von 7,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,22 USD im Vergleich zu 2,97 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 18,94 Milliarden USD, gegenüber 17,78 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at